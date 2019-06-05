В Египте восемь полицейских погибли при нападении на КПП

Восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли при нападении боевиков на блок-пост в окрестностях города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности сообщил, что боевики обстреляли полицейский блок-пост. Сообщалось, что при атаке могли погибнуть от десяти до 14 сотрудников правоохранительных органов.

Нападение могли совершить члены группировки "Вилаят Сина".

По информации СМИ, египетская армия ведет преследование террористов, в том числе с воздуха.