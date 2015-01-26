В Египте в столкновениях погибли 16 человек

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Египте по меньшей мере 16 человек, в том числе полицейский, погибли в столкновениях в четвертую годовщину начала народного восстания 2011 года.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, десятки людей получили ранения.

Как сообщают египетские власти, массовые демонстрации проходили в воскресенье в Каире и Александрии.

Большая часть жертв пришлась на протесты в восточных пригородах египетской столицы, где сильны позиции запрещенного исламистского движения "Братья-мусульмане".

Власти отменили официальные мероприятия, приуроченные к годовщине начала народного восстания, в ходе которого был свергнут президент Хосни Мубарак, и усилили меры безопасности по всей стране.

Однако этих мер оказалось недостаточно, чтобы предотвратить кровопролитные столкновения между полицией и демонстрантами.