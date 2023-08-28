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В Египте в результате обрушения дома погибли три человека

В Египте в результате обрушения дома погибли три человека В провинции Исмаилия на северо-востоке Египта в результате обрушения трехэтажного жилого дома погибли три человека, еще два человека получили травмы.
Другие страны
28 августа 2023 г. 17:15
В Египте в результате обрушения дома погибли три человека

В провинции Исмаилия на северо-востоке Египта в результате обрушения трехэтажного жилого дома погибли три человека, еще два человека получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Согласно информации, спасательная операция в районе происшествия продолжается. Под завалами еще могут находится местные жители. Пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительным данным, на обрушившийся объект было выдано решение о реставрации, но он так и не был расселен.

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