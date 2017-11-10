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    В Египте в результате засады террористов погибли восемь водителей и двое военнослужащих

    Террористы подожгли большегрузные машины, водители попытались помешать, в ответ их расстреляли

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Террористы в центре Синайского полуострова организовали засаду на автомобильной трассе, задержали, а затем убили водителей большегрузных машин, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В результате нападение погибли восемь гражданских водителей и двое военнослужащих.

    Террористы забаррикадировали автотрассу эль-Хосна-Багдад при помощи автомобильных покрышек и остановили пять большегрузных автомашин, которые перевозили бетон с военного завода. Водителей под угрозой оружия вывели на дорогу, а машины подожгли. Водители попытались помешать поджогу, в ответ террористы расстреляли их.

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