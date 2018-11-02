В Египте в результате нападения на автобус с христианами погибли семь человек

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, 14 пострадали в результате атаки на автобус с христианами в Египте, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Неизвестные открыли стрельбу по автобусу с коптскими паломниками рядом с монастырем Святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. Известно, что в колонне шли три автобуса, под обстрел попал один из них. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.