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    В Египте в результате нападения на автобус с христианами погибли семь человек

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, 14 пострадали в результате атаки на автобус с христианами в Египте, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Неизвестные открыли стрельбу по автобусу с коптскими паломниками рядом с монастырем Святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. Известно, что в колонне шли три автобуса, под обстрел попал один из них. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

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