В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек

Не менее десяти человек, среди которых иностранные туристы, погибли в результате ДТП в провинции Асуан на юге Египта, еще 14 ранены.

Не менее десяти человек, среди которых иностранные туристы, погибли в результате ДТП в провинции Асуан на юге Египта, еще 14 ранены.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Ахбар аль-Яум" со ссылкой на местные власти.

ДТП произошло в результате столкновения туристического автобуса, направлявшегося в Абу-Симбел, с грузовиком.

"В результате происшествия на дороге в Абу-Симбел погибли десять человек, четверо из них – граждане Франции, один – гражданин Бельгии, остальные пять погибших – египтяне", – сообщает издание.