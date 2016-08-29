В Египте в ДТП с микроавтобусом погибли 12 человек

Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ В Египте в результате ДТП в провинции Сохаг погибли по меньшей мере 12 человек, еще двое получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Egypt Independent.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от аэропорта Sohag International.

По данным местной полиции, в дорожно-транспортном происшествии столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Уточняется, что после произошедшего начальник службы безопасности провинции Сохаг генерал-майор Мостафа Мокбел был уволен со своего поста.