В Египте упал военный вертолет, погибли два офицера ВВС

Военный вертолет упал в районе Суэцкого канала на востоке Египта, двое офицеров ВВС погибли.

Военный вертолет упал в районе Суэцкого канала на востоке Египта, двое офицеров ВВС погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Вооруженных сил страны Гариб Абдель Хафез.

"Вертолет разбился в районе Шалуфа (расположен на берегу Суэцкого канала) в ходе плановых учений ВВС. В результате инцидента погибли двое офицеров", - говорится в заявлении, опубликованном на странице представителя египетской армии в Facebook.

По предварительным данным, причиной крушения вертолета стала техническая неисправность.