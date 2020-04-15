​В Египте уничтожили семь террористов

Египетские силовики уничтожили в Каире семь террористов, готовивших теракты на предстоящих христианских праздниках.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило МВД республики.

В ходе штурма квартиры, в которой укрывалась террористическая ячейка в одном из густонаселенных районов Каира, согласно заявлению, погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи. Еще один офицер полиции получил ранение.

По данным силовиков, террористы "исповедующие такфиристские взгляды, готовили теракты на предстоящих христанских праздниках".

В квартире после штурма сотрудники силовых органов обнаружили шесть автоматов, а также боеприпасы.