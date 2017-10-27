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    В Египте уничтожены 12 боевиков

    Уничтоженная группа боевиков могла иметь отношение к нападению на колонну сил МВД в Египте неделю назад

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Силы безопасности Египта уничтожили 12 боевиков в египетской пустыне к юго-западу от Каира, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщил источник в силах безопасности страны, в результате столкновений были убиты 12 террористов и конфисковано большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Наряду с этим местные СМИ указывают, что уничтоженная группа боевиков могла иметь отношение к нападению на колонну сил МВД в этом же районе неделю назад, в ходе которой погибли 16 погибших полицейских, 13 полицейских получили ранения, 15 боевиков были ликвидированы.

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