В Египте уничтожены 12 боевиков

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Силы безопасности Египта уничтожили 12 боевиков в египетской пустыне к юго-западу от Каира, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил источник в силах безопасности страны, в результате столкновений были убиты 12 террористов и конфисковано большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

Наряду с этим местные СМИ указывают, что уничтоженная группа боевиков могла иметь отношение к нападению на колонну сил МВД в этом же районе неделю назад, в ходе которой погибли 16 погибших полицейских, 13 полицейских получили ранения, 15 боевиков были ликвидированы.