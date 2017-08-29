В Египте туристический автобус попал в ДТП, 14 человек погибли, более 40 ранены

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса, которое произошло в Египте на дороге, соединяющей Каир с городом Бени-Суэйф. Как сообщает Report со ссылкой агентство Associated Press, еще 42 человека получили ранения различной степени тяжести.

Автобус, перевозивший 62 пассажиров, столкнулся с пикапом, съехал с автострады и упал на дорогу, которая проходила внизу.

Транспортное средство принадлежало туристическому агентству.