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    В Египте туристический автобус попал в ДТП, 14 человек погибли, более 40 ранены

    Автобус, перевозивший 62 пассажиров, столкнулся с пикапом

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса, которое произошло в Египте на дороге, соединяющей Каир с городом Бени-Суэйф. Как сообщает Report со ссылкой агентство Associated Press, еще 42 человека получили ранения различной степени тяжести.

    Автобус, перевозивший 62 пассажиров, столкнулся с пикапом, съехал с автострады и упал на дорогу, которая проходила внизу.

    Транспортное средство принадлежало туристическому агентству.

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