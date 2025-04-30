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В Египте три человека погибли и 18 пострадали при взрыве газопровода

В Египте три человека погибли и 18 пострадали при взрыве газопровода В Египте три человека погибли и 18 пострадали в результате взрыва газопровода в городе Ситт-Октобр.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 23:02
В Египте три человека погибли и 18 пострадали при взрыве газопровода

В Египте три человека погибли и 18 пострадали в результате взрыва газопровода в городе Ситт-Октобр.

Как передает Report, об этом сообщил местный портал Youm7.

"В результате пожара от взрыва погибли три человека, 18 получили ранения, а также сгорело несколько припаркованных поблизости автомобилей", - говорится в материале.

По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа из трубы. В настоящее время местная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, а также рассматривает версию подрыва.

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