В Египте три человека погибли и 18 пострадали при взрыве газопровода

В Египте три человека погибли и 18 пострадали в результате взрыва газопровода в городе Ситт-Октобр.

В Египте три человека погибли и 18 пострадали в результате взрыва газопровода в городе Ситт-Октобр.

Как передает Report, об этом сообщил местный портал Youm7.

"В результате пожара от взрыва погибли три человека, 18 получили ранения, а также сгорело несколько припаркованных поблизости автомобилей", - говорится в материале.

По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа из трубы. В настоящее время местная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, а также рассматривает версию подрыва.