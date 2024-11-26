В Египте стартовала международная выставка продукции обрабатывающей промышленности

В столице Египта Каире стартовала третья Международная производственная конференция и выставка (IMCE).

В столице Египта Каире стартовала третья Международная производственная конференция и выставка (IMCE).

Как сообщает Report со ссылкой на Xinhua, выступивший на открытии премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что Египет намерен увеличить вклад промышленного сектора в валовой внутренний продукт (ВВП) до 20–30 процентов по сравнению с нынешними 14 процентами.

Трехдневное мероприятие направлено на поддержку международных совместных инициатив между промышленными предприятиями на арабском, африканском, евро-средиземноморском и международном уровнях для содействия устойчивому экономическому развитию.