Президент Мексики требует расследовать инцидент с туристами в Египте - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Мексика требует от властей Египта провести тщательное расследование обстоятельств гибели мексиканских туристов, которых расстреляли египетские полицейские, заявил президент страны Энрике Пенья Ньето.

"Мексика осуждает эти акты, направленные против наших граждан, и требует от правительства Египта провести тщательное расследование произошедшего", написал президент в своем микроблоге в Twitter, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Тем временем МИД Мексики подтвердил гибель 2 граждан при обстреле туристов в Египте.

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Египетские силовики во время спецоперации застрелили по ошибке мексиканских туристов, перепутав их с террористами.

Как говорится в распространенном заявлении МВД АРЕ, инцидент произошел в воскресенье в районе Эль-Вахат в Западной пустыне, где подразделения МВД совместно с армией преследовали связанную с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ) группу экстремистов, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"13 сентября совместные силы полиции и вооруженных сил преследовали террористов в районе Эль-Вахат в Западной пустыне, когда по ошибке был открыт огонь по четырем джипам, в которых, как выяснилось позднее, была туристическая группа из Мексики, оказавшаяся в запретной зоне, - отмечается в коммюнике. - В результате погибли 12 и пострадали 10 человек, в том числе мексиканцы и египтяне. Раненые были незамедлительно отправлены в больницу".

Сколько именно погибло и пострадало иностранцев, пока не известно. Как отмечают в ведомстве, для выяснения причин происшедшего создана специальная комиссия.