В Египте с рельсов сошел поезд, пострадали 12 человек

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали 12 человек, сообщил представитель минздрава страны Халед Мугахид в эфире египетского ТВ, передает Report.

По его словам, инцидент произошел в районе станции Шаббейн эль-Ком эль-Гедид. На месте работают 15 машин скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницы. О причинах инцидента не сообщается.