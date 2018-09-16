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    В Египте с рельсов сошел поезд, пострадали 12 человек

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/  Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали 12 человек, сообщил представитель минздрава страны Халед Мугахид в эфире египетского ТВ, передает Report. 

    По его словам, инцидент произошел в районе станции Шаббейн эль-Ком эль-Гедид. На месте работают 15 машин скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницы. О причинах инцидента не сообщается.

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