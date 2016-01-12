В Египте рухнул жилой дом, погибли пять человек

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли и столько же получили ранения при обрушении жилого дома в провинции Аш-Шаркия к востоку от Каира.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам во вторник в управлении гражданской обороны региона.

Пятиэтажное здание, построенное с многочисленными техническими нарушениями, рухнуло в понедельник вечером. В первые минуты из-под груды кирпича и металла были извлечены тела троих погибших и пять раненых.

Все это время местные жители разбирали завалы, а спасатели искали выживших. В итоге ближе к вечеру вторника были найдены оставшиеся под обломками уже бездыханные тела женщины и шестилетнего ребенка.