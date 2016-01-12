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    В Египте рухнул жилой дом, погибли пять человек

    Пятиэтажное здание, построенное с многочисленными техническими нарушениями, рухнуло в понедельник вечером

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли и столько же получили ранения при обрушении жилого дома в провинции Аш-Шаркия к востоку от Каира.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам во вторник в управлении гражданской обороны региона.

    Пятиэтажное здание, построенное с многочисленными техническими нарушениями, рухнуло в понедельник вечером. В первые минуты из-под груды кирпича и металла были извлечены тела троих погибших и пять раненых.

    Все это время местные жители разбирали завалы, а спасатели искали выживших. В итоге ближе к вечеру вторника были найдены оставшиеся под обломками уже бездыханные тела женщины и шестилетнего ребенка.

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