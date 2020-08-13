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В Египте прошли выборы в восстановленный Сенат

В Египте прошли выборы в восстановленный Сенат Выборы в Сенат - верхнюю палату парламента, которая была восстановлена спустя шесть лет после ее ликвидации, прошли в Египте.
Другие страны
13 августа 2020 г. 02:26
В Египте прошли выборы в восстановленный Сенат

Выборы в Сенат - верхнюю палату парламента, которая была восстановлена спустя шесть лет после ее ликвидации, прошли в Египте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) констатировала завершение работы 14 тыс. избирательных участков во всех 27 провинциях страны.

Наблюдатели констатируют весьма умеренную активность избирателей. Единовременно на некоторых столичных участках было значительно меньше избирателей, чем сотрудников избирательных комиссий и обеспечивающих безопасность силовиков и военнослужащих.

Интерес к выборам в верхнюю палату и раньше, до ее упразднения, был значительно ниже, чем к нижней палате парламента. Несмотря на смену названия, Сенат сохранил свои прежние функции: он является консультативным, совещательным органом, чьи решения носят рекомендательный характер. По оценке местных аналитиков, большинство египтян в условиях пандемии заняты своими личными делами, считая, что "эти выборы ничего не дают". Немало тех, кто о выборах в Сенат имеет смутное представление и не осведомлен о кандидатах. Из-за коронавируса все публичные массовые мероприятия, в том числе агитационные кампании, были отменены.

Принятая в 2014 году новая конституция преобразовала двухпалатный египетский парламент в однопалатный орган и упразднила верхнюю палату - Консультативный совет (шуру), которая выполняла исключительно совещательные функции. В 2019 году на общенациональном референдуме были внесены поправки в конституцию, которые восстановили верхнюю палату с теми же совещательными полномочиями, изменив ее название на Сенат.

Результаты выборов должны быть обнародованы 19 августа. В случае необходимости повторные выборы пройдут 8-9 сентября.

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