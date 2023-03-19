О нас

В Египте прошли палестино-израильские переговоры

В Египте прошли палестино-израильские переговоры Представители Израиля и Палестины в воскресенье встретились в Шарм-эш-Шейхе в Египте, чтобы добиться снижения напряженности между сторонами.
Другие страны
19 марта 2023 г. 16:38
В Египте прошли палестино-израильские переговоры

Представители Израиля и Палестины в воскресенье встретились в Шарм-эш-Шейхе в Египте, чтобы добиться снижения напряженности между сторонами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Associated Press (AP).

В МИД Египта отмечали, что во встрече примут участие не только высокопоставленные представители политических кругов и сфер безопасности не только Израиля и Палестины, но и Египта, США и Иордании.

Организаторы переговоров желают ослабить напряженность в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году продлится с 23 марта по 21 апреля. При этом с 5 по 12 апреля евреи отмечают праздник Песах.

Это вторая подобная встреча, организованная при содействии Каира, Аммана и Вашингтона. На предыдущей, состоявшейся в феврале, стороны дали обещание способствовать деэскалации напряженности, однако затем последовал новый всплеск насилия в регионе.

AP отмечает, что за первые два месяца работы нового правительства Израиля, под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, столкновения между израильтянами и палестинцами усилились. Всего примерно за год погибли свыше 200 палестинцев и более 40 израильтян.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi