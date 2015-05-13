В Египте пройдут слушания по делу экс-президента Мурси

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Уголовный суд Каира сегодня возобновит слушания по делу экс-президента Египта Мухаммеда Мурси и еще десяти членов запрещенной в стране организации "Братья-мусульмане" по обвинению в шпионаже в пользу Катара. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, ожидается, что в среду суд завершит рассмотрение материалов дела, которые включают государственные документы, а также документы, изъятые у обвиняемых в ходе расследования.

Вместе с Мурси на скамье подсудимых находятся экс-глава его канцелярии, секретарь канцелярии, журналисты. Троих подсудимых судят заочно — они пока скрываются от правосудия.

Мурси и его соратников обвиняют в передаче спецслужбам Катара сверхсекретных документов, связанных с обороноспособностью и безопасностью государства, которые они получали во время нахождения Мурси у власти через запросы в Минобороны и МВД страны.

В апреле этого года Мурси и 14 его соратников уже приговорили к 20 годам тюрьмы за подстрекательства к убийству мирных демонстрантов во время беспорядков у резиденции главы государства в декабре 2012 года.