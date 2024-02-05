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В Египте приняли на лечение более 2,2 тыс. раненых из Газы

В Египте приняли на лечение более 2,2 тыс. раненых из Газы Египет принял на лечение более 2,2 тыс. пострадавших жителей сектора Газа с начала обострения конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Для разгрузки системы здравоохранения планируется построить около 50 медучреждений.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 19:00
В Египте приняли на лечение более 2,2 тыс. раненых из Газы

Египет принял на лечение более 2,2 тыс. пострадавших жителей сектора Газа с начала обострения конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Для разгрузки системы здравоохранения планируется построить около 50 медучреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привела канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам его встречи с главой правительства Мустафой Мадбули и министром здравоохранения Халедом Абдель Гаффаром.

"Египетские врачи приняли более 2,2 тыс. раненых из Газы и провели более 1,2 тыс. хирургических операций, не говоря уже об оказании медицинской помощи всем, кто пересекает КПП "Рафах", - написал официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми на своей странице в Facebook .

В этой связи ас-Сиси "высоко оценил роль сектора здравоохранения в вопросах оказания поддержки жителям сектора Газа" и подчеркнул, что Египет "с момента обострения ситуации в анклаве стремился к облегчению последствий гуманитарного кризиса".

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