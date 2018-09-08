В Египте приговорили к смертной казни 75 лидеров и активистов движения "Братья-мусульмане"

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Уголовный суд Египта утвердил смертные приговоры 75 лидерам и активистам запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане" по делу о насилии и провокациях летом 2013 года, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В числе тех, кто получил столь суровые приговоры, несколько руководителей ассоциации, в том числе Мухаммед аль-Бельтаги и Исам аль-Арьян, а также проповедник Сафуат Хигази. Решение о высшей мере наказания в отношении осужденных, согласно действующей в стране юридической практике, было передано на рассмотрении Верховного муфтия в конце июля. После его одобрения суд обязан вновь огласить уже окончательный вердикт.

Еще 46 человек, в том числе духовный наставник активистов Мухаммед Бадиа, осуждены на пожизненное заключение. Всего по этому делу проходят более 700 человек. Сын отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси Сума Мурси осужден на 10 лет тюрьмы.