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В Египте при столкновении поездов погибли двое, ранены около 30 человек

В Египте при столкновении поездов погибли двое, ранены около 30 человек В результате столкновения двух поездов в городе Эз-Заказик, административном центре северной египетской провинции Шаркия, погибли два человека и несколько десятков пострадали.
Другие страны
14 сентября 2024 г. 21:50
В Египте при столкновении поездов погибли двое, ранены около 30 человек

В результате столкновения двух поездов в городе Эз-Заказик, административном центре северной египетской провинции Шаркия, погибли два человека и несколько десятков пострадали.

Как передает Report, такие данные привело министерство здравоохранения страны.

По его сведениям, в больницы Эз-Заказика доставлены 29 пострадавших в результате аварии.

Ведомство также сообщило, что к месту происшествия было направлено 39 машин скорой помощи, специалисты оказывали необходимую помощь на месте столкновения составов.

Ранее губернатор Шаркии Хазем аль-Ашмуни отметил, что ситуация находится под контролем. Он указал, что лично останется на месте инцидента до определения точного числа пострадавших и восстановления железнодорожного движения. Аль-Ашмуни также заявил, что уже создана специальная комиссия, которая займется выяснением причин аварии.

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