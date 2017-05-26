В Египте при нападении боевиков на автобус погибли 23 человека, 25 ранены

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В результате нападения на автобус на юге Египта погибли 23 человека, еще 25 пострадали. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения Египта Халед Могахед.

В провинции Эль-Минья на юге Египта боевики на двух автомобилях открыли огонь по автобусу с коптами-христианами.

Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.