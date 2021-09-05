В Египте при ДТП с автобусом погибли 12 человек

В результате ДТП с автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, погибли 12 человек.

В результате ДТП с автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, погибли 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Al-Masry Al-Youm" , в больнице города Суэц, куда доставили пострадавших. Жертвами аварии стали несколько детей, 38 человек получили травмы различной степени тяжести.

По информации собеседника портала, "к настоящему моменту данные о том, что в автобусе могли находиться иностранцы, не поступали". Среди пострадавших много тяжелых, несколько человек находятся в критическом состоянии".

Авария произошла недалеко от Суэца примерно в 100 км от Каира. По не установленным пока причинам водитель не справился с управлением, автобус налетел на бетонное ограждение на дороге и перевернулся. На место аварии было направлено около 30 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы Суэца с сотрясением мозга, порезами, переломами и ушибами.