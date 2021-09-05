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В Египте при ДТП с автобусом погибли 12 человек

В Египте при ДТП с автобусом погибли 12 человек В результате ДТП с автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, погибли 12 человек.
Другие страны
5 сентября 2021 г. 04:21
В Египте при ДТП с автобусом погибли 12 человек

В результате ДТП с автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, погибли 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Al-Masry Al-Youm", в больнице города Суэц, куда доставили пострадавших. Жертвами аварии стали несколько детей, 38 человек получили травмы различной степени тяжести.

По информации собеседника портала, "к настоящему моменту данные о том, что в автобусе могли находиться иностранцы, не поступали". Среди пострадавших много тяжелых, несколько человек находятся в критическом состоянии".

Авария произошла недалеко от Суэца примерно в 100 км от Каира. По не установленным пока причинам водитель не справился с управлением, автобус налетел на бетонное ограждение на дороге и перевернулся. На место аварии было направлено около 30 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы Суэца с сотрясением мозга, порезами, переломами и ушибами.

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Версия на азербайджанском языке Misirdə ağır yol qəzasında 12 nəfər ölüb, 40-a yaxın insan xəsarət alıb

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