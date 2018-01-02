В Египте предотвращен крупный теракт

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Египетские силы безопасности предотвратили крупный теракт, который намеревалась организовать группа боевиков в Каире. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил представитель египетского министерства внутренних дел.

По его информации, во вторник утром полиция получила оперативные данные о складе взрывчатых веществ в одном их жилых кварталов в пригороде Каира Шестое октября. В течение считанных часов отряд спецназа МВД и подразделение саперов прибыли в указанное место и полностью обезвредили боеприпасы.

На конспиративной квартире в том же жилом массиве силы безопасности обнаружили 11 уже готовых к применению самодельных взрывных устройств, а также емкость, в которой находилось еще более 65 кг вещества, которое террористы используют для изготовления в кустарных условиях бомб и самодельных гранат.