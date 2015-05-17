​В Египте повешены шесть исламистов

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Утром 17 мая в центральной тюрьме Каира был приведен в исполнение смертный приговор в отношении шестерых боевиков террористической группировки "Ансар бейт аль-Макдис", которые в марте 2015 года были признаны виновными в убийстве военнослужащих.

Как передает Report, согласно материалам дела, в марте 2014 года полиция и армия совершила рейд на явочную квартиру, где скрывались боевики.

Началась перестрелка, в ходе которой погибли два сапера и шесть боевиков. Остальные активисты группировки были задержаны.

Адвокаты утверждали, что двое из фигурантов дела не могли иметь отношения к перестрелке на явочной квартире, посокольку были в тюрьме. Суд отверг эти заявления - на основании закрытых показаний сотрудника спецслужб. Уже после вынесения приговора его отмены добивались правозащитники – и так же безуспешно.