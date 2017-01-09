 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Шестеро полицейских погибли в результате атаки на блокпост в Египте

    Сначала на подъезде к КПП сработала взрывчатка, заложенная в автомобиль, затем террористы обстреляли блокпост из гранатометов

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Шестеро сотрудников египетских сил безопасности погибли сегодня утром в результате атаки на блокпост в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По информации местных СМИ, жертвами вооруженного нападения стали офицер полиции и пятеро силовиков.

    Сначала на подъезде к КПП сработала взрывчатка, заложенная в автомобиль, затем террористы обстреляли блокпост из гранатометов.

    Местные издания также сообщают, что в районе, где произошла атака и прогремел сильный взрыв, вспыхнул пожар.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi