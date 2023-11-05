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В Египте подтвердили закрытие КПП "Рафах" на границе с сектором Газа

В Египте подтвердили закрытие КПП "Рафах" на границе с сектором Газа Эвакуация пострадавших жителей и владельцев иностранных паспортов из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет приостановлена с 4 ноября.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 16:49
В Египте подтвердили закрытие КПП Рафах на границе с сектором Газа

Эвакуация пострадавших жителей и владельцев иностранных паспортов из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет приостановлена с 4 ноября.

Как передает Report, эту информации подтвердили агентству Reuters источники в службе безопасности Египта и египетские медики.

Отмечается, что причиной этого стало нанесение удара Израилем по машине скорой помощи в Газе.

Позднее израильская сторона уточнила, что автомобиль использовали сторонники движения ХАМАС и в результате атаки было уничтожено несколько радикалов.

До этого министерство иностранных дел Польши заявляло, что получило сведения от Израиля и Египта о временном прекращении эвакуации иностранцев из сектора Газа.

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