В Египте подтвердили закрытие КПП "Рафах" на границе с сектором Газа

Эвакуация пострадавших жителей и владельцев иностранных паспортов из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет приостановлена с 4 ноября.

Эвакуация пострадавших жителей и владельцев иностранных паспортов из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет приостановлена с 4 ноября.

Как передает Report , эту информации подтвердили агентству Reuters источники в службе безопасности Египта и египетские медики.

Отмечается, что причиной этого стало нанесение удара Израилем по машине скорой помощи в Газе.

Позднее израильская сторона уточнила, что автомобиль использовали сторонники движения ХАМАС и в результате атаки было уничтожено несколько радикалов.

До этого министерство иностранных дел Польши заявляло, что получило сведения от Израиля и Египта о временном прекращении эвакуации иностранцев из сектора Газа.