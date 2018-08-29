В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Автобус с 22 туристами из Казахстана в среду перевернулся на автотрассе в Египте, двое пассажиров с травмами госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его информации, авария произошла в среду рано утром на автотрассе Хургада-Каир. Туристы направлялись в Каир на экскурсию.

"В результате ДТП двое граждан Казахстана с различными ушибами и травмами были госпитализированы в больницу близлежащего населенного пункта Рас-Гариб, где им была оказана первая медицинская помощь", - сообщил представитель МИД.