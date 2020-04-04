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В Египте перенесли переезд в новую столицу из-за коронавируса

​В Египте перенесли переезд в новую столицу из-за коронавируса

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился перенести мероприятия и церемонии открытия, связанные с крупными национальными проектами с 2020 года на 2021-й год из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, глава египетского государства в субботу провел заседание с премьер-министром страны и министром строительства.

"Президент поручил отложить мероприятия, связанные с национальными проектами, которые должны были быть реализованы в 2020 году, до следующего 2021 года, включая переезд в новую административную столицу, а также открытие Большого египетского музея", - отмечается в заявлении пресс-службы президента.

Согласно релизу, перенос мероприятий связан с "обстоятельствами и последствиями процесса борьбы с распространением вируса.

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