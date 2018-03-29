В Египте огласили первые результаты выборов президента

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси с большим отрывом лидирует на выборах главы государства после первоначального подсчета голосов в целом ряде избирательных участков на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал издания "Youm7".

Согласно данным газеты, ссылающейся на поступающие с территориальных избирательных участков цифры, Абдель Фаттах ас-Сиси значительно опережает своего соперника, на большинстве из участков набирая свыше 90% голосов.

Жители Египта выбирали будущего главу государства из двух кандидатов. На пост президента претендуют нынешний лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, а также малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.