На референдуме в Египте одобрили увеличение президентского срока ас-Сиси

Избиратели на всенародном референдуме в Египте большинством голосов поддержали внесение поправок в конституцию страны, которые в том числе предусматривают продление президентского срока действующего главы государства Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель избирательной комиссии Ляшин Ибрагим.

"За поправки проголосовали 88,33% избирателей. Явка составила 44,33%", - сказал председатель избиркома на пресс-конференции в Каире.

В Египте в понедельник завершилось голосование по внесению поправок в конституцию страны, которые открывают возможность нынешнему президенту ас-Сиси оставаться на своем посту до 2030 года и расширяют его полномочия. Поправки вступают в силу сразу после объявления итогов всенародного референдума.

Таким образом, теперь президентский срок в Египте увеличен с четырех до шести лет. Кроме того, в основной закон страны включена "переходная статья", гласящая, что "полномочия действующего главы республики заканчиваются через шесть лет после его избрания в 2018 году, и ему разрешается переизбираться на следующий срок". Таким образом, ас-Сиси после окончания своего президентского срока в 2024 году может баллотироваться еще раз и выполнять функции главы государства до 2030 года.