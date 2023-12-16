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В Египте объявили трехдневный траур по случаю смерти эмира Кувейта

В Египте объявили трехдневный траур по случаю смерти эмира Кувейта Египетские власти объявили в стране трехдневный траур в связи со смертью эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, умершего в субботу в возрасте 86 лет.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 18:13
В Египте объявили трехдневный траур по случаю смерти эмира Кувейта

Египетские власти объявили в стране трехдневный траур в связи со смертью эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, умершего в субботу в возрасте 86 лет.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Египет объявляет трехдневный траур по всей стране по умершему эмиру Кувейта", - говорится в указе президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, который размещен на странице официального представителя руководства республики Ахмеда Фахми в Facebook.

Как отметил ас-Сиси, "египетский народ оплакивает умершего лидера Кувейта, великого и мудрого человека, который поддерживал арабскую и исламскую нации и отдавал много усилий и щедрости своей стране и кувейтскому народу".

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