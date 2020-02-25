 Наверх

В Египте объявили трехдневный траур в связи со смертью Мубарака

В Египте объявили трехдневный траур в связи со смертью Мубарака

Власти Египта объявили трехдневный траур, начиная с 25 февраля, в связи с кончиной экс-президента Хосни Мубарака, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Политик скончался после длительной борьбы с болезнью. В конце января экс-президенту удалили опухоль в желудке. Сообщалось, что Х.Мубарак находится в отделении интенсивной терапии.

В начале 2011 года в ряде арабских стран начались массовые антиправительственные протесты, вызванные экономическими и социальными проблемами. 25 января 2011 несколько тысяч людей в Каире вышли с требованием отставки Хосни Мубарака. Протесты в Египте продолжались 18 дней. В феврале Х.Мубарак подал в отставку. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!