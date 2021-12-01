В Египте невакцинированным запрещен доступ в госучреждения

Запрет не получившим прививку от коронавируса гражданам входить в государственные учреждения сегодня вступил в силу в Египте.

Запрет не получившим прививку от коронавируса гражданам входить в государственные учреждения сегодня вступил в силу в Египте.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, после двухнедельного льготного периода, касавшегося только сотрудников государственных структур, с 1 декабря мера касается всех без исключения граждан.

Ограничения действуют в рамках принятого в середине ноября закона по борьбе с эпидемиями и пандемиями, который наделяет главу правительства правом принимать меры по защите населения. Закон, ратифицированный президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси в понедельник, предусматривает, в частности, возможность доступа к получению госуслуг только после получения прививки от коронавируса. Те, кто не прошел вакцинацию, обязаны сделать ПЦР-тесты, которые действуют в течение трех дней. Новое правило затрагивает все министерства и ведомства, общественные учреждения. Исключение пока сделано только для банков - там вакцинация не требуется.