В Египте назвали причину столкновения двух поездов

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов.
Как передает Report, об этом сoобщает Ahram.
«Он не заметил запрещающий сигнал семафора, когда перед ним уже находился другой состав, что и привело к трагедии», — заявил Султан.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух поездов в пригороде египетской Александрии, по последним данным, погибли 36 человек.
По факту произошедшего прокуратура организовала расследование.
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