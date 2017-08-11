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    В Египте назвали причину столкновения двух поездов

    Губернатор Александрии заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов.

    Как передает Report, об этом сoобщает Ahram.

    «Он не заметил запрещающий сигнал семафора, когда перед ним уже находился другой состав, что и привело к трагедии», — заявил Султан.

    Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух поездов в пригороде египетской Александрии, по последним данным, погибли 36 человек.

    По факту произошедшего прокуратура организовала расследование.

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