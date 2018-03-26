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    В Египте начались трехдневные президентские выборы

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Выборы президента Египта, на которых за пост главы государства поборются два кандидата, начались  сегодня и продлятся до 28 марта, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    За должность главы государства будут бороться нынешний египетский президент 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси и 65-летний лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

    О повторном выдвижении своей кандидатуры А.Ф. ас-Сиси объявил в январе этого года. 

    Второй кандидат, М.Муса, подал заявку на участие в выборах президента Египта в последний момент - за 15 минут до окончания срока регистрации претендентов.

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