В Египте из-за высокой явки на референдуме на участки направляют дополнительный персонал

Власти Египта направляют на участки для голосования дополнительный персонал из-за высокой активности граждан на референдуме по изменению конституции.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу официальный представитель Национальной избирательной комиссии Махмуд аш-Шериф.

По его словам, из-за большого наплыва избирателей на участки направляют дополнительное число судей, которые осуществляют мониторинг процесса волеизъявления граждан, а также административных помощников. В первую очередь, наплыв желающих наблюдается на избирательных округах в Каире, Суэце, в Южном Синае.

Практически полупустые в утренние часы участки к вечеру начали заполняться египтянами, которые пришли высказать свое мнение по поправкам к конституции. В ряде районов образовались очереди. "Но это обычная ситуация: сегодня выходной, многие отдыхают. К тому же у людей есть три дня, чтобы отдать свой голос, поэтому наибольшая явка будет наблюдаться в воскресенье и даже понедельник, то есть в будни", - заметил в беседе с ТАСС один из столичных жителей по имени Ахмед, который предпочел воспользоваться своим избирательным правом в ранние часы, не дожидаясь очередей.

В утренние часы пришел на участок для голосования в столичном районе Гелиополис и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

По всей стране действуют около 25 тыс. участков для голосования. Правом голоса в Египта наделены более 61 млн граждан. Наблюдение за выбором ведут 20 тыс. судей, представители 55 местных гражданских объединений, пяти иностранных неправительственных организаций и трех национальных советов, а также журналисты. Как сообщила Государственная служба информации, от представителей СМИ никаких жалоб по ходу референдума не поступало.