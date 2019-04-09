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В Египте на рынке прогремел взрыв, есть погибшие

В Египте на рынке прогремел взрыв, есть погибшие
​Террорист-смертник подорвался на рынке в городе Шейх Зовейд на севере Синайского полуострова в Египте

Террорист-смертник подорвался на рынке в городе Шейх Зовейд на севере Синайского полуострова в Египте, передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Согласно информации, в результате теракта есть погибшие и раненые.

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