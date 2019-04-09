В Египте на рынке прогремел взрыв, есть погибшие

Террорист-смертник подорвался на рынке в городе Шейх Зовейд на севере Синайского полуострова в Египте, передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
Согласно информации, в результате теракта есть погибшие и раненые.
Террорист-смертник подорвался на рынке в городе Шейх Зовейд на севере Синайского полуострова в Египте, передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
Согласно информации, в результате теракта есть погибшие и раненые.
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Cəfər AğadadaşovАвтор новости