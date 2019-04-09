В Египте на рынке прогремел взрыв, есть погибшие среди полицейских - ОБНОВЛЕНО

Четыре сотрудника полиции погибли в результате взрыва смертника на народном рынке в городе Шейх Зовейд в Египте, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В правоохранительных органах страны также указали, что среди мирных граждан есть пострадавшие.

Отмечается, что смертник подорвал себя среди полицейских, обеспечивавших охрану рынка.

*** 16:00

Террорист-смертник подорвался на рынке в городе Шейх Зовейд на севере Синайского полуострова в Египте, передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Согласно информации, в результате теракта есть погибшие и раненые.