В Египте на рынке прогремел взрыв, есть погибшие среди полицейских - ОБНОВЛЕНО

Четыре сотрудника полиции погибли в результате взрыва смертника на народном рынке в городе Шейх Зовейд в Египте, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
В правоохранительных органах страны также указали, что среди мирных граждан есть пострадавшие.
Отмечается, что смертник подорвал себя среди полицейских, обеспечивавших охрану рынка.
*** 16:00
Террорист-смертник подорвался на рынке в городе Шейх Зовейд на севере Синайского полуострова в Египте, передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
Согласно информации, в результате теракта есть погибшие и раненые.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости