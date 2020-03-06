В Египте на круизном теплоходе обнаружено 12 зараженных коронавирусом

Министерство здравоохранения и народонаселения Египта объявило в пятницу о выявлении 12 случаев заражения новым коронавирусом на речном теплоходе, совершавшим круиз по Нилу из Асуана в Луксор.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по словам официального представителя ведомства Халеда Мугахеда, среди пассажиров "плавучей гостиницы" была туристка из Тайваня, у которой по возвращении домой был подтвержден коронавирус.

"Информация по каналам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была немедленно доведена до Египта, нами были приняты меры и проверены все, кто входил с ней в контакт, в частности, персонал речного теплохода. Все кто общался с ней, были взяты под наблюдение, пробы на вирус дали в конечном итоге положительный результат у 12 человек из числа египтян, работавших на судне. Все зараженные помещены на карантин" - пояснил он.

До последнего момента в Египте было официально зарегистрировано только три случая заражения.