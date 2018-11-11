В Египте мужчина попытался прорваться в церковь и ранил двух человек

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Психически больной мужчина пытался ворваться в здание церкви в городе Айн Шамс в Египте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет новостной портал "Йоум7".

Как заявили представители египетской прокуратуры, при себе мужчина имел металлический прут и при задержании ранил двух человек. Сообщается, что он совершил попытку прорваться в церковь через боковую дверь, однако охрана задержала его и передала в руки полиции.

Прибывшие в участок родственники задержанного сообщили, что 23-летний молодой человек живет рядом с церковью, он имеет психическое заболевание, развившееся из-за наркотической зависимости. В последнее время он проходил лечение. Причины, толкнувшие мужчину на нападение, выясняются.

Ранее египетский военный суд приговорил восемь человек к смертной казни.