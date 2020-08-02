В Египте микроавтобус упал в канал, погибли восемь человек

Восемь человек погибли в воскресенье в Египте, когда микроавтобус, в котором они находились, упал в оросительный канал.

Восемь человек погибли в воскресенье в Египте, когда микроавтобус, в котором они находились, упал в оросительный канал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Al Youm As Sabi.

По его информации, инцидент произошел в районе Эль-Марьютия недалеко от пирамид Гизы на юге египетской столицы. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и упала в канал. Семерых человек спасателям удалось вызволить из воды живыми.