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В Египте микроавтобус упал в канал, погибли восемь человек

В Египте микроавтобус упал в канал, погибли восемь человек Восемь человек погибли в воскресенье в Египте, когда микроавтобус, в котором они находились, упал в оросительный канал.
Другие страны
2 августа 2020 г. 23:50
В Египте микроавтобус упал в канал, погибли восемь человек

Восемь человек погибли в воскресенье в Египте, когда микроавтобус, в котором они находились, упал в оросительный канал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Al Youm As Sabi.

По его информации, инцидент произошел в районе Эль-Марьютия недалеко от пирамид Гизы на юге египетской столицы. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и упала в канал. Семерых человек спасателям удалось вызволить из воды живыми.

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