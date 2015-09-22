В Египте ликвидированы боевики, готовившие теракты в дни праздника Гурбан

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Египетские силовики обезвредили группу боевиков, готовивших теракты в дни праздника Гурбан, который отмечается в этом году 24-26 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, 10 экстремистов, входивших в "чрезвычайно опасную вооруженную террористическую сеть", были ликвидированы во время совместной спецоперации армии и полиции в оазисе Бахария, расположенном в Западной пустыне в 300 км от Каира.

В частности, по данным армейского командования, боевики планировали "совершение преступных, террористических действий, направленных против иностранных интересов" по всей стране, во время празднования Гурбан байрам. В ходе рейдов были уничтожены три использовавшихся членами подпольной группировки транспортных средства, изъято оружие, боеприпасы и две начиненные мощной взрывчаткой бочки.