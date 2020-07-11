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В Египте коронавирусом заразились более 80 тысяч человек

В Египте коронавирусом заразились более 80 тысяч человек Число выявленных случаев коронавируса в Египте за последние сутки увеличилось на 981, всего с начала пандемии заразились свыше 80 тыс. человек.
Другие страны
11 июля 2020 г. 02:56
В Египте коронавирусом заразились более 80 тысяч человек

Число выявленных случаев коронавируса в Египте за последние сутки увеличилось на 981, всего с начала пандемии заразились свыше 80 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 80 235 человек, 23 274 человек из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 3 702 человека», — заявили в минздраве.

По информации медиков, за сутки в республике от COVID-19 погибли еще 85 человек, из больниц выписался 521 пациент.

В настоящее время Египет занимает второе место по числу зараженных коронавирусом среди всех африканских стран, уступая по данному показателю только ЮАР.

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