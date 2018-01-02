В Египте казнили пятерых заключенных

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Египте в отношении пятерых заключенных были приведены в исполнение смертные приговоры, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Четверых к смерти приговорил трибунал за теракт на стадионе в 2015 году, жертвами которого стали трое кадетов. Пятый казнен по уголовному обвинению, детали которого не разглашаются.

Приговоры приведены в исполнение спустя несколько дней после казни 15 человек, признанных виновными в нападениях на полицейских.

Казнь в Египте осуществляется через повешение.