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    В Египте казнили пятерых заключенных

    Четверых к смерти приговорил трибунал за теракт на стадионе в 2015 году, жертвами которого стали трое кадетов

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Египте в отношении пятерых заключенных были приведены в исполнение смертные приговоры, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Четверых к смерти приговорил трибунал за теракт на стадионе в 2015 году, жертвами которого стали трое кадетов. Пятый казнен по уголовному обвинению, детали которого не разглашаются.

    Приговоры приведены в исполнение спустя несколько дней после казни 15 человек, признанных виновными в нападениях на полицейских.

    Казнь в Египте осуществляется через повешение.

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