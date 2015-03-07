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    В Египте казнен сторонник ​Мухаммеда Мурси

    Махмуд Гасан Рамазан обвинялся в убийстве детей

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Египте казнен сторонник свергнутого в результате военного переворота президента Мухаммеда Мурси.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении министерства  внутренних дел Египта.

    Согласно информации, Махмуд Гасан Рамазан, обвиняемый в убийстве детей, которых он сбрасывал со здания в городе Александрия, был казнен в тюрьме. 

    Отметим, что после события в 2013 году суд 19 мая 2014 году приговорил Махмуда Гасана Рамазана к смертной казни, а 18 человек приговорены к пожизненному заключению. 

    В заявлении отмечается, что осужденный не является членом организации "Братья-мусульмане". 

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