В Египте казнен сторонник ​Мухаммеда Мурси

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Египте казнен сторонник свергнутого в результате военного переворота президента Мухаммеда Мурси.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Египта.

Согласно информации, Махмуд Гасан Рамазан, обвиняемый в убийстве детей, которых он сбрасывал со здания в городе Александрия, был казнен в тюрьме.

Отметим, что после события в 2013 году суд 19 мая 2014 году приговорил Махмуда Гасана Рамазана к смертной казни, а 18 человек приговорены к пожизненному заключению.

В заявлении отмечается, что осужденный не является членом организации "Братья-мусульмане".