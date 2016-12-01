В Египте к тюрьме приговорены 296 сторонников режима Мурси

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Военный суд Египта приговорил 296 сторонников режима экс-президента Мухаммеда Мурси тюремному заключению на сроки от одного до 25 лет по обвинениям в подстрекательстве к насилию и участии в беспорядках в провинции Исмаилия.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного нахождением у власти представителей движения "Братья-мусульмане", отстранила от власти президента Мурси и объявила в стране переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства.

В результате последовавших за протестами беспорядков и столкновений погибли сотни египтян. Многие поддерживающие экс-президента активисты, как и сам бывший глава государства, оказались за решеткой.