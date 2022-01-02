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В Египте из-за непогоды погибли три человека

В Египте из-за непогоды погибли три человека Занятия в школах отменены в шести провинциях Египта из-за непогоды, власти объявили там режим чрезвычайной ситуации.
Другие страны
2 января 2022 г. 01:11
В Египте из-за непогоды погибли три человека

Занятия в школах отменены в шести провинциях Египта из-за непогоды, власти объявили там режим чрезвычайной ситуации.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал Al Youm As Sabi, атмосферный фронт вызвал проливные дожди и сильные туманы в большинстве районов страны.

Учеба в школах отменена в воскресенье, которое станет первым рабочим днем после официального новогоднего выходного. Повсеместно усилены меры безопасности.

По данным министерства здравоохранения и народонаселения республики, три человека погибли в результате происшествий, спровоцированных непогодой. Так, сообщил официальный представитель Минздрава Хусам Абдель Гаффар, мужчина погиб в провинции Кафр-эш-Шейх от удара электрическим током, прикоснувшись к мокрым проводам. Еще один человек стал жертвой автоаварии на скользкой дороге. После дождя в Александрии рухнул двухэтажный дом, из-под завалов извлекли одного погибшего.

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Версия на азербайджанском языке Misirdə leysan yağışlar insan tələfatına səbəb olub

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